صدمة في تشيلسي قبل مواجهة نورويتش سيتي

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الجمعة 23 أغسطس 2019

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، نبأ غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته". وأضاف "أتمنى أن يكون أنطونيو روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقًا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل". وتابع مدرب تشيلسي "هودسون أودوي؟ إنه لاعب مُبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة". وأكمل "أنا سعيد بالفريق والمجموعة التي لدي الآن، ولذلك لا أتوقع أن نستغني عن المزيد من اللاعبين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري". وواصل لامبارد "أعرف فريق نورويتش سيتي جيدًا منذ العام الماضي، كما أنني على دراية بنقاط القوة لديهم. لقد أعجبني أسلوبهم في اللعب هذا الموسم، أتوقع أن يواجهنا بأسلوب هجومي، ويجب أن أشيد بمدربهم دانييل فارك وأسلوبه في كرة القدم". وأتم "إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى في المباريات، ولكنني سعيد إلى حد ما بالطريقة التي نهاجم بها، وأتوقع تسجيل المزيد من الأهداف عن طريق جيرو وأبراهام وباتشواي".

