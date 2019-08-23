شكرا لقرائتكم على طريقة صلاح .. أسامه نبيه يدرس الرحيل عن إف سي مصر بسبب الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان محمد صلاح نجم الزمالك السابق قد رحل عن تدريب الفريق مؤخراً بسبب عدم تعاقد مسئولو إف سي مصر مع لاعبين كبار واعتمادهم على التعاقد مع لاعبين صغار السن.
وعلم "الخليج 365" أن أسامه نبيه يدرس الرحيل و الإعتذار عن إستكمال المهمة بسبب ضعف الصفقات ورغبته فى تدعيم بعض المراكز إلى جانب تأخر الإدارة فى إقامة المعسكرات فى مواعدها المحدد لها.
وطلب أسامه نبيه من مسئولو إف سي مصر التدخل فى الصفقات الجديدة و إبداء رأيه فيها أولاً قبل التعاقد معهم وهو ما تحفظ عليه مسئولو النادي و أكدو له أن الصفقات الجديدة و التدعيمات من إختصاصهم.
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