شكرا لقرائتكم على طريقة صلاح .. أسامه نبيه يدرس الرحيل عن إف سي مصر بسبب الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت أزمة مؤخراً داخل نادى إف سي مصر بين أسامه نبيه المدير الفني الجديد للفريق ومسئولو النادي بسبب عدم إبرام مسئولو النادي لصفقات مع أسماء كبيرة تساعده على البقاء فى الدورى الموسم المقبل 2019 -2020.

كان محمد صلاح نجم الزمالك السابق قد رحل عن تدريب الفريق مؤخراً بسبب عدم تعاقد مسئولو إف سي مصر مع لاعبين كبار واعتمادهم على التعاقد مع لاعبين صغار السن.

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وعلم "الخليج 365" أن أسامه نبيه يدرس الرحيل و الإعتذار عن إستكمال المهمة بسبب ضعف الصفقات ورغبته فى تدعيم بعض المراكز إلى جانب تأخر الإدارة فى إقامة المعسكرات فى مواعدها المحدد لها.

وطلب أسامه نبيه من مسئولو إف سي مصر التدخل فى الصفقات الجديدة و إبداء رأيه فيها أولاً قبل التعاقد معهم وهو ما تحفظ عليه مسئولو النادي و أكدو له أن الصفقات الجديدة و التدعيمات من إختصاصهم.