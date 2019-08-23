شكرا لقرائتكم بيراميدز يخوض مرانه على الملعب الرئيسي لاستاد مباراته ضد ايتوال الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي بيراميدز مع بطل الكونغو في العاصمة برازافيل، في إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية، بعدما حقق فوزا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.
يقام اللقاء في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت الكونغو.
وجاء المران قويا وشهد روحا عاليا وإصرارا من اللاعبين على العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية والتأهل للدور التالي من البطولة.
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