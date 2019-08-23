شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. طارق حامد خارج حسابات ميتشو غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول من داخل نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو فى مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها غداً السبت، على استاد برج العرب، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في مباراة المقاصة المقبلة في كأس مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ولن يشارك في لقاء بطل الصومال.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام بطل الصومال، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.