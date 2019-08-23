شكرا لقرائتكم كاف ينعي اجوجو ..ويؤكد : تألقه فى أمم 2008 سبب إنضمامه للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، جونيور أجوجو مهاجم منتخب غانا ونادي الزمالك السابق الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 40 عاماً متأثراً بجلطة دماغية تعرض لها قبل 4 سنوات.

وذكر الموقع الرسمي لـ "الكاف"، "كان أجوجو (40 عاماً) نجم منتخب غانا خلال كأس الأمم الأفريقية 2008 التي استضافها البلد الغرب إفريقي، هدفه الذي حقق فوزاً متأخراً 2-1 على الغريمة نيجيريا جعله محبوب الجماهير في البطولة التي شهدت فوز النجوم السوداء بالميدالية البرونزية على أرضها".

وأضاف "تألقه في البطولة منحه تعاقداً مع العملاق المصري الزمالك الذي يبقى أحد من أحبتهم جماهيره، قضى غالبية مشواره في انجلترا مع فترات أبرزها في شيفيلد ونزداي، أولدهام أثلتيك، تشسترفيلد، لينكولن سيتي، كوينز بارك رينجرز، نوتنجهام فورست وأندية أخرى، جونيور كما لقبته الجماهير قضى أيضاً فترات في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتدى قميص كولورادو رابيدز، شيكاغو فاير وسان جوزيه إيرثكويكس بالإضافة لفترات أخرى في قبرص واسكتلندا".