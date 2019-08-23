شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أسماء الرباعى المرشح لتدريب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" أسماء الرباعي الأبرز المرشح لتدريب الأهلي بعد تقليص عدد المدربين في الفترة الأخيرة عقب تلقي النادي أكثر من 30 سيرة ذاتية فى وقت سابق.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن أسماء 4 مدربين من أبرز المرشحين لتدريب الفريق الأحمر قائلاً : بالفعل بدأنا في مرحلة التفاوض مع كل من

الإيطالي ماسيمو والذي سبق له الفوز بالدوري الروسي، والألماني روجر شميت المدير الفني السابق لبكين الصيني،والأسباني كيكي فلوريس والذي سبق له الفوز بالدوري بالدوري الأوربي مع اتليتكو مدريد،والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للعين الاماراتي والهلال السعودي.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي لخلافة لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.

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