شكرا لقرائتكم عبد الرحمن الحسيني أفضل لاعب في مباراة طائرة مصر واليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز عبد الرحمن الحسينى لاعب المنتخب الوطنى لناشئى الكرة الطائرة بلقب أفضل مسجل فى لقاء مصر واليابان ببطولة العالم المقامة فى تونس برصيد 29 نقطة .

ونجح منتخب ناشئي الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على نظيره اليابانى بنتبجة 3 /2 فى ثالث لقاءات الدور الأول.

استطاع منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته أول أمس على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 3/1 أمس بنتيجة فى ثانى لقاءاته.

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وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .