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شكرا لقرائتكم عبد الرحمن الحسيني أفضل لاعب في مباراة طائرة مصر واليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح منتخب ناشئي الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على نظيره اليابانى بنتبجة 3 /2 فى ثالث لقاءات الدور الأول.
استطاع منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته أول أمس على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الأرجنتين 3/1 أمس بنتيجة فى ثانى لقاءاته.
وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .
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