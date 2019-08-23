شكرا لقرائتكم كلوب: لا أعلم مدة غياب أليسون بيكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تحديد موعد نهائي لعودة الحارس أليسون بكير للتدريبات، رغم أن الحارس يحقق تقدما ملحوظا للتعافي من الإصابة.

وغاب بكير عن الفريق منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز الذي حققه فريقه على نوريتش سيتي 4 - 1 يوم 9 أغسطس الجاري في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخضع بكير لبرنامج تأهيلي مع الفريق الطبي بالنادي ويقوم بخطوات للأمام، ولكن كلوب أكد أنه من المبكر أن نحدد موعد عودته.

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وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول يوم الجمعة: إنه لم يقترب من العودة، ولكن لم يقل لي أي شخص أنه يتعين علي دراسة الدفع به في التدريبات أو في المباراة.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف : لقد تناولت وجبة الغداء معه ، لذلك على الأقل يمكنه الأمل، إنه في حالة جيدة، وفي مزاج جيد، ولكنه يحتاج لبعض الوقت، لا أعلم مدته على وجه التحديد.

وأكد :لا يوجد وقت معين في رأسي ولم يقل لي أي شخص موعدا، لم نسأل، نريد أن نمنحه الوقت الذي يحتاجه، ولكنه يبدو بحالة جيدة.