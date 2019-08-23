وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لاتحاد الكرة الطائرة ومنتخب الناشئين المشارك في بطولة العالم المقامة حاليا في تونس.
وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمستوى اللاعبين والأداء الذي قدموه خلال مواجهات ألمانيا والأرجنتين واليابان والتي ظهر فيها تقدير المسؤلية والإصرار على رفع راية مصر عاليه فيهذا الحدث العالمي.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بما يتحقق من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب وهو ما يعكس المجهود المبذول والدعم الكبير والإهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة والرياضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية تشيد بمشوار ناشئين الطائرة في بطولة العالم بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.