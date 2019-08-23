الأولمبية تشيد بمشوار ناشئين الطائرة في بطولة العالم بتونس

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لاتحاد الكرة الطائرة ومنتخب الناشئين المشارك في بطولة العالم المقامة حاليا في تونس. وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمستوى اللاعبين والأداء الذي قدموه خلال مواجهات ألمانيا والأرجنتين واليابان والتي ظهر فيها تقدير المسؤلية والإصرار على رفع راية مصر عاليه في هذا الحدث العالمي.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بما يتحقق من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب وهو ما يعكس المجهود المبذول والدعم الكبير والإهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة والرياضيين. هذا الحدث العالمي.وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بما يتحقق من إنجازات رياضية في مختلف الألعاب وهو ما يعكس المجهود المبذول والدعم الكبير والإهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة والرياضيين.

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