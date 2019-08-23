مدرب بتروجت: وقفنا على الأخطاء في مباراة الاتحاد وأسوان الوديتين

أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أنه لاينظر للفوز أو الخسارة في اللقاءات الودية بقدر تنفيذ اللاعبين لفكر الجهاز الفني والوقوف على الأخطاء ومستوى اللاعبين الجدد حيث ضم الفريق وهم الثلاثي إسلام كانو، أحمد الحسيني، إيهاب عبدالمحسن، من "كوكا كولا" بجانب أحمد رؤوف "إنبي" حسين حمدي "الترسانة" وخالد عبدالرازق "النجوم"،وإبراهيم صلاح "طلائع

الجيش".

جاء ذلك بعد خسارة بتروجت في لقاءين متتاليين وديين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية، أمام الاتحاد السكندري قبل 3 أيام بهدفين نظيفين وأسوان الصاعد حديثًا للممتاز 1-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وقال إنه يسعى للوصول لأبعد نقطة بكأس مصر وعدم

الانتظار طويلًا في دوري القسم الثاني مشددًا على أن الهدف من جانب الجميع إدارة ولاعبين وجهاز فني الصعود مباشرة إلى دوري الأضواء في ظل حماس ورغبة اللاعبين في العودة سريعًا خاصة أن إدارة النادي لم تفكر في الاستغناء عن أحد للحفاظ على القوام الرئيسي من ناحية وأيضًا تحمل الجميع مسئولية الهبوط وبالتالي تصحيح الخطأ بالعودة للممتاز الذى هو أحق للاعبينا لولا بعض الأخطاء التي تسببت في الهبوط.