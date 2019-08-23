استياء في بتروجت لمواصلة الخسارة في الوديات

سادت حالة من الاستياء بين الجهاز الفني لبتروجت بقيادة محمد عودة، بعد خسارته في لقاءين وديين أمام الاتحاد السكندري وأسوان بستاد المكس صفر-2 و1-3 في معسكر الفريق بالأكاديمية البحرية استعدادا للقاء الدور قبل النهائي لكأس مصر.
رغم أن الخسارة الثانية جاءت بركلات الترجيح، من الفريق الأسواني الصاعد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ،وتألق الحارس الأسواني الناشئ إسلام سليمان في التصدى لثلاث ركلات ترجيح الا أن الجهاز الفنيللفريق البترولي بدا عليه علامات الاستياء للحاجة إلى الفوز لرفع المعنويات قبل موقعة الفائز من الزمالك ومصر المقاصة في نصف نهائي كأس مصر.
جاءت رغبة محمد عودة في إقامة ركلات ترجيح تحسبا للوصول إلى ركلات ترجيح خلال لقائي دور قبل النهائي والنهائي لكأس مصر.
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