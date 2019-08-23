أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا باختيار أحمد عفيفى مدير عام المدن الشبابية ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية.
ذلك يرجع إلى أن عفيفى يعد من أفضل الكوادر الرياضية والشبابية اللى فى الوزارة ويعلم أن عفيفى شغل العديد من المناصب يأتى فىمقدمتها منصب مدير عام الإعلام والترويج إضافة المدير المدن الشبابية والذى نجح نجاح كبير خلال هذة الفترة مما أدى إلى ترقيته إلى منصب رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية
كانت هذه تفاصيل خبر عفيفى رئيس للإدارة المركزية للمدن الشبابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.