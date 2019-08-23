عفيفى رئيس للإدارة المركزية للمدن الشبابية

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا باختيار أحمد عفيفى مدير عام المدن الشبابية ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية.

ذلك يرجع إلى أن عفيفى يعد من أفضل الكوادر الرياضية والشبابية اللى فى الوزارة ويعلم أن عفيفى شغل العديد من المناصب يأتى فى

مقدمتها منصب مدير عام الإعلام والترويج إضافة المدير المدن الشبابية والذى نجح نجاح كبير خلال هذة الفترة مما أدى إلى ترقيته إلى منصب رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية