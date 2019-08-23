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كلوب يكشف موعد عودة أليسون من الإصابة

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تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي عن عودة أليسون من إصابته بتمزق التي تعرض لها خلال مباراة الريدز أمام نوريتش سيتي، في المباراة الافتتاحية من الممتاز، "البريميرليج".

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي

لمباراة الفريق أمام أرسنال، المقرر لها غدًا السبت: "عودة أليسون ليست قريبة، تناولت الغداء معه اليوم. يبدو جيداً، ومعنوياته مرتفعة".

وتابع: "الأمر يحتاج للوقت من التعافي من

الإصابة، انتهى من فترة العكازات لكن لا أعلم كم يحتاج للعودة، لكني أعتقد أنه سيتعافى سريعًا".

وانضم أليسون إلى ليفربول في الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من روما الإيطالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال على ملعب "أنفيلد"، مساء غدٍ السبت، الساعة السادسة والنصف، ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.

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