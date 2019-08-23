سيراميكا كليوباترا يخوض ٧ وديات في معسكر برج العرب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا غد السبت، في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين.
واتفق الجهاز الإداري للفريق برئاسةأحمد الكيلاني على خوض ٧ مباريات ودية خلال فترة المعسكر، على أن يشهد الأسبوع الأول ثلاث وديات، والثاني أربع مباريات ودية.
وكان الفريق خاض عدد من المباريات الودية في معسكر الإسماعيلية مع عدد من الفرق المصرية والسعودية، كما لعب أكثر من مباراة في القاهرة مع أندية الدوري الممتاز مثل وادي دجلة وإنبي والإنتاج الحربي.
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