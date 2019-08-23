باولو دوارتي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

دخل المدرب البرتغالي باولو دوارتي المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو المشهد في الساعات الماضية داخل ترشيحات النادي الأهلي.

ورحل دوارتي أخيرا عن قيادة منتخب بوركينا فاسو، وأصبح من المدربين المرشحين لقيادة الأهلي في المرحلة القادمة بعد أن نال ترشيحه قبولا من جانب أعضاء لجنة التخطيط. داخل ترشيحات النادي الأهلي.ورحل دوارتي أخيرا عن قيادة منتخب بوركينا فاسو، وأصبح من المدربين المرشحين لقيادة الأهلي في المرحلة القادمة بعد أن نال ترشيحه قبولا من جانب أعضاء لجنة التخطيط.

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