لجنة اتحاد الكرة تعقد أول اجتماعاتها غدًا

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. الرئيسي للاتحاد. من المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارًا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات. من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات.

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