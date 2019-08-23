رياضة | عبد الدايم : منتخب الطائرة يواجه منافسة ثلاثية على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الدايم : منتخب الطائرة يواجه منافسة ثلاثية على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة إن منتخبنا الوطنى الأول للرجال يواجه منافسة قوية على المركز الأول فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، من منتخبات الكاميرون والمغرب والجزائر، مشيرا إلى أن كل مباراة فى الدورة تعتبر مباراة كؤوس لا بديل فيها عن الفوز من أجل الوصول إلى لقب الدورة ، وتجميع النقاط بالفوز فى كل مبارة قدر المستطاع ، وهذا هو الهدف الاساسى الذى من أجله شارك المنتخب فى الدورة ، لافتا إلى أن المباريات الخمس التى سوف يلعبها المنتخب فى الدورة قوية للغاية ، لأن نظام الدورة دورى من دور واحد ، يفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية المنتخب الذى يجمع أكبر عدد من النقاط .

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أكد أن منتخبنا الوطنى يستهل مشواره فى الدورة اليوم الجمعة ، عندما يلعب أولى مبارياته فى الدورة أمام منتخب الرأس الاخضر فى تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت المغرب الرابعة بعد العصر بتوقيت القاهرة ، ثم يواجه المنتخب الكاميرونى فى مباراته الثاتية يوم الاحد المقبل الموافق 25 أغسطس فى تمام الساعة الخامسة مساء ، ويلعب لقائه الثالث يوم الثلاثاءالمقبل أمام المنتخب الجزائرى الموافق 27 أغسطس فى نفس التوقيت ، ويلتقى فى مباراته الرابعة وقبل الأخيرة يوم الخميس 29 أغسطس مع المنتخب المغربى صاحب الأرض والجمهور الساعة السابعة مساء ، ويختتم مشاركاته فى الدورة يوم السبت 31 أغسطس بلقاء المنتخب النيجيرى فى الواحدة ظهر .

يمثل منتخبنا فى الدورة اللاعبين أحمد يوسف واحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والادارى والطبى ، أحمد عبد الدايم مديرا اداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى.