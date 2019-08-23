رياضة | عاجل.. طائرة مصر تواصل الإبداع وتقهر اليابان وتصعد لثمن نهائي بطولة العالم للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طائرة مصر تواصل الإبداع وتقهر اليابان وتصعد لثمن نهائي بطولة العالم للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب مصر لناشئي كرة الطائرة تقديم عروضه القوية بتحقيق انتصاره الثالث في بطولة العالم تحت 19 عاما، ليضمن التأهل للدور ثمن النهائي.

وتقام بطولة العالم للناشئين في تونس بالفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات.

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وتغلب منتخب الناشئين على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحقق انتصاره الثالث بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية والأرجنتين في الجولة الثانية.

انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

ويقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.