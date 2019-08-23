رياضة | محمود البنا حكماً لمباراة الكويت الكويتى والشرطة العراقي بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البنا حكماً لمباراة الكويت الكويتى والشرطة العراقي بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم، مباراة الكويت الكويتى والشرطة العراقي لإداة تحكيم مصري بقيادة الدولي محمود البنا بالبطولة العربية.

ويعاون البنا طاقم حكام مصرى وهو أحمد توفيق طلب مساعد أول، يوسف البساطى مساعد ثان، وأحمد الغندور حكم رابع.

ويلتقي الكويت الكويتي الشرطة العراقي، يوم 28 أغسطس الجارى، في ذهاب دور ال32 لبطولة محمد الخامس أبطال العرب.