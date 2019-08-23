رياضة | سيراميكا كليوباترا يخوض ٧ وديات في معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يخوض ٧ وديات في معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا غد السبت، في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين.

واتفق الجهاز الإداري للفريق برئاسة أحمد الكيلاني على خوض ٧ مباريات ودية خلال فترة المعسكر، على أن يشهد الأسبوع الأول ثلاث وديات، والثاني أربع مباريات ودية.