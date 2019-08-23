رياضة | راموس يكشف عن وجهته القادمة بعد الرحيل من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يكشف عن وجهته القادمة بعد الرحيل من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، عن وجهته القادمة عقب نهاية مسيرته الكروية خلال السنوات المقبلة، وبعد الرحيل من ريال مدريد والتوجه الى التدريب.

وخلال الفيلم الوثائقي الخاص به "قلب راموس " قال الاسباني: " لا أستبعد أن أكون مدربًا في المستقبل انا لا ازال أرى نفسي قائدًا لريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول الفوز بالألقاب، ".

وعن سؤاله من هم أفضل المدربين الذين عمل معهم أجاب "هو بالتأكيدة خواكين كاباروس لأنه أول شخص منحني الفرصة لأول مرة في دوري الدرجة الأولى مع إشبيلية، وتعلمت من الجميع".

Advertisements

وأكمل: " لأول مرة مع المنتخب وأنا في سن الـ 18 من عمري لاحقًا لويس أراجونيس والذي منحني الفرصة".

واضاف "انا شاكر دائمًا لكارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان الذي جعلني أعيش مرحلة رائعة بتحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وانهى "أتمنى أن تطول هذه السنوات مع المدرب زيدان، وأنهي معه مسيرتي داخل ملعب "السنتياغو بيرنابيو".