رياضة | مفاجأة نارية.. نيمار إلى ريال مدريد= رحيل نجم الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية.. نيمار إلى ريال مدريد= رحيل نجم الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرا صحيفة ماركا الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن اقتراب رحيل نجم ريال مدريد الجديد، حال تعاقد إدارة الفريق الملكي مع نيمار.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فان رودريجو جوس لاعب الريال المنضم حديثا من سانتوس، سيرحل على سبيل الإعارة من أجل ابقاء المكان الأخير في قائمة اللاعبين غير الحاصلين على جنسية أوروبية، إذا انتهى الأمر بضم نيمار، ويحتل البرازيلي أحد المواقع الثلاثة المتاحة مع إيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور .

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن رودريجو ، الذي يتدرب حاليًا مع ريال مدريد الرديف ،سيرحل معارا إذا وصل النادي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن التوقيع مع نيمار، حيث سيعتمد اللوس بلانكوس على المدى الطويل على اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا .

ودخل ريال مدريد في مفاوضات قوية مع باريس لحسم صفقة نيمار دا سيلفا.