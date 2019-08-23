رياضة | رسالة خاصة من مدرب الأهلي لـ"صلاح محسن" قبل مواجهة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من مدرب الأهلي لـ"صلاح محسن" قبل مواجهة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر قبل مواجهة الليلة أمام فريق إطلع بره من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب يوسف من مهاجم الأهلي ضرورة استغلال الفرصة في مباراة اليوم والتمسك بها وبذل أقصى جهد وتوجيه رسالة للجميع بالقدرة على قيادة هجوم الأهلي.

كما طالب يوسف من صلاح محسن ترجمة الفرص التي تتاح له إلى أهداف والقتال داخل الملعب.