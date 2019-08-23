رياضة | أرنولد: نستعد جيداً لمواجهة آرسنال ونسعى للفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد: نستعد جيداً لمواجهة آرسنال ونسعى للفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أليكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مباراة فريقه غدًا أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال أرنولد في تصريحات صحفية :"أعتقد أن غدًا سيكون نوعاً مختلفاً عن الاختبار الذي واجهناه الأسبوع الماضي ، لذلك نحن نستعد للمباراة".

وأضاف :"لقد لعبنا جيداً ضدهم في العام الماضي ، خاصة في ملعبنا. وسنتطلع إلى القيام بنفس الشيء".

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