رياضة | السباحة أيقونة البعثة المصرية لليوم الثالث على التوالى فى دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السباحة أيقونة البعثة المصرية لليوم الثالث على التوالى فى دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت السباحة المصرية مصدر حديث كل الدول المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، بعد أن حققت خلال ال 48 ساعة الماضية 23 ميدالية متنوعة من ال 50 ميدالية التى حققتها البعثة المصرية حتى الآن ، منها 7 ذهبيات وهو نصف الميداليات التى حققتها البعثة حتى هذه اللحظات (14) ذهبية ، و 9 فضيات و7 برونزيات ، وضعت بها مصر على قمة الترتيب العام بجدارة بفارق ذهبيتين عن جنوب إفريقيا التى تحتل المركز الثانى برصيد 12 ذهبية ، ويأمل الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد دسوقى ومعه حسين عامر المدرب العام إضافة المزيد من الميداليات فى فعاليات اليوم الجمعة فى ثالث أيام المنافسات التى يشهدها مجمع محمد الخامس بالحمام الأوليمبى بكازبلانكا لاستمرار الريادة المصرية بفضل أبطال السباحة القصيرة .

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حرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على تهنئة اللاعبين على المستوى الرائع الذى ظهر به الجميع خلال اليومين السابقين ، وخاصة أمس الخميس بعد حصول السباحين على 11 ميدالية متنوعة منها 4 ذهبيات و 4 فضيات و3 برونزيات ، وطالب إدريس جميع أفراد بعثة السباحة فى الإستمرار بتقديم الوجه المشرفة لمصر رياضيا وأخلاقيا وحضاريا ، والتحلى بالروح العالية التى ظهروا بها منذ الوصول إلى مدينة كازبلانكا وحتى مغادرة المغرب ، كما طالب إدريس السباحين الإلتزام بتعليمات الجهازين الفنى والإدارى ، وأن يؤدى كل سباح وسباحة دوره المنوط به وترك النتيجة على المولى عز وجل .

يشهد اليوم الثالث منافسة قوية من أبطال منتخبنا الوطنى لحصد أكبر عدد من الميداليات وبخاصة الذهبية لاستمرار مصر على قمة الترتيب العام فى جدول الميداليات بعد أن وضعتها اللعبة على القمة خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين ، حيث يلعب كل من أحمد أكرم ومروان القماش وهانيه مورو نهائي 400 متر حرة ، وخالد مراد ومحمد حسن وفريدة عثمان ومور الجندي نهائي 100 متر فراشة ، في حين يخوض كل من عبدالرحمن حجازي ومحمد حسن ورولا حسين نهائي 50 متر ظهر ، ويخوض علي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان وفريدة أيمن نهائي 4 فى 100 متر حرة مختلط وتختتم منافسات السباحة بمشاركة مروان القماش ومروان العمراوي وأحمد أكرم ومحمد سامي في نهائي 200 متر حرة .