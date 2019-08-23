رياضة | بيراميدز يواصل تدريباته من أجل مواجهة ايتوال دو كونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يواصل تدريباته من أجل مواجهة ايتوال دو كونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مرانا قويا، صباح اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن لقاء الفريق مع ايتوال دو كونغو بطل الكونغو.

ويلتقي بيراميدز مع بطل الكونغو في العاصمة برازافيل، في إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية، بعدما حقق فوزا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

يقام اللقاء في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت الكونغو.