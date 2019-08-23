رياضة | الجزيرة المطروحي يدعم صفوفة بمدافع المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة المطروحي يدعم صفوفة بمدافع المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ في تدعيم صفوفة بالتعاقد مع محمد خربوش مساك المالية والوليدية لتدعيم خط دفاع الفريق قبل إنطلاق دورة الترضية المؤهلة للبقاء في الممتاز ب.

جاء التوقيع في حضور حمدي حفيظ رئيس النادي ومحمد نصار وكيل اللاعب. ويواصل الفريق المطروحي تدريباتة للظهور بشكل جيد في قبل إنطلاق دورة الترضي والتي سيبدإها بمواجهة سيدي سالم 1 سبتمبر. يذكر إن الجزيرة حصل علي المركز 12 الموسم الماضي وهبط رسميا للقسم التالت قبل أن يقرر اتحاد الكرة عمل دورة ترضية لبقاء نادي من الاندية.

Advertisements