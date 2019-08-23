رياضة | خاص- الأهلي يكشف أخر تطورات موقف المدرب الجديد وحقيقة ضم السومة ورحيل معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الأهلي يكشف أخر تطورات موقف المدرب الجديد وحقيقة ضم السومة ورحيل معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي.
وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، الأهلي لم يفاوض السومة نهائيًا".
وحول طلب علي معلول الانتقال لأهلي جدة السعودي قال :"معلول لم يطلب ذلك واللاعب سعيد بتواجده في النادي وملتزم بعقده مع الأهلي".
وعن ملف المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للمقال مارتن لاسارتي قال :"اقتربنا من حسن هذا الملف، وسنقوم بالإعلان عن إسم المدير الفني الجديد قريبًا".