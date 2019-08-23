رياضة | خاص- الأهلي يكشف أخر تطورات موقف المدرب الجديد وحقيقة ضم السومة ورحيل معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الأهلي يكشف أخر تطورات موقف المدرب الجديد وحقيقة ضم السومة ورحيل معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، الأهلي لم يفاوض السومة نهائيًا".