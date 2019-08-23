رياضة | وائل جمعة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على دعم لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة منتظرة للأهلي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال والهدف منها تحقيق الفوز أداءً ونتيجةً.. التأهل للدور القادم محسوم لكن الروح عالية مطلوبة لمحو خيبة الكأس.. كل التوفيق للأهلي في قادم المشوار".

ويلتقي الأهلي إطلع بره بطل جنوب السودان، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.