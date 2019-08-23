رياضة | تغير الحال.. زيدان يثني عن نجم ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغير الحال.. زيدان يثني عن نجم ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي :"بلد الوليد هو فريق شجاع يريد أن يفعل الأشياء بشكل جيد ومن المؤكد أنه سيأتي إلى هنا لمحاولة الحاق الضرر بنا. علينا أن نفعل ما فعلناه في فيغو ونذهب إلى أكثر من ذلك".

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وأضاف :"هناك أمل في اللعب مرة أخرى في ملعبنا. إنه فرح، اللاعبون سعداء للغاية بالقدرة على العودة".

وأشار :"جاريث بيل سيبقى اللاعب يريد البقاء ، وهذا هو أهم شيء. كانت هناك أشياء حوله ، لكن الشيء المهم هو أنه يريد البقاء".

وواصل :"إنه لاعب مهم ، لقد أظهر ذلك والآن عليه أن يثبت ذلك مرة أخرى ".