الامارات | عضو مجلس إدارة الزمالك: “مستحقات أغوغو انتهت بعد رحيله عن عالمنا”

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: “مستحقات أغوغو انتهت بعد رحيله عن عالمنا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، الجدل بتصريح صحافي أمس عن مستحقات اللاعب الغاني أغوغو، الذي توفي الخميس ولا زالت له مستحقات مالية، إذ أنه أكد أن مستحقات اللاعب انتهت لدى الزمالك انتهت بوفاته، طبقاً للقوانين الدولية ولكنه في نفس الوقت أشار إلى أن النادي سيدفع مستحقاته إذا طلب ذلك الورثة.

وتوفي مهاجم منتخب غانا ونادي الزمالك المصري، جونيور أغوغو، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 40 عاما، بعد معاناة مع المرض، فيما أثارت مستحقاته لدى "القلعة البيضاء" الكثير من الجدل.

وانضم أغوغو إلى الزمالك عام 2008 ولعب 16 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات من بينهم 11 بالدوري الممتاز و4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا ومباراة بالسوبر المصري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ورحل أغوغو عن الزمالك بشكل مفاجئ بسبب عدم رضاه عن طريقة إدارة النادي وقتها وقام بفسخ تعاقده من طرف واحد عام 2009، وقدم عدة شكاوى للفيفا ضد النادي، مطالبا بحصوله على مستحقاته المتأخرة، واستمرت القضايا بينه وإدارة القلعة البيضاء فترة طويلة، قبل أن يصدر حكما نهائيا لصالحه وتهديد الزمالك بخصم نقاط من رصيده، ليضطر الأبيض لجدولة مستحقات اللاعب ودفعها على أقساط.

Advertisements

واعتزل كرة القدم عام 2012 مع فريق هيبرنيان الاسكتلندي، وتعرض بعدها للإصابة بـ"جلطة دماغية" دخل على إثرها للمستشفى، وإصابته بعجز عن التكلم بشك طبيعي.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، لموقع "في الغول" أن مستحقات أغوغو لدى الزمالك انتهت بعد رحيله عن عالمنا، قائلا: "لا يوجد في قوانين المحكمة الرياضية الدولية إن المستحقات تورث.. فالمستحقات التي يحصل عليها لاعب كرة القدم يحصل عليها بشكل شخصي لأنها تكون تعويضا لشخصه عن فترة لعب فيها ولم يحصل على مستحقاته.. ولو رحل اللاعب انتهت القضية".

واضاف: "أما على الصعيد الإنساني، فبكل تأكيد نادي الزمالك على مدار تاريخه لم يظلم لاعبيه أو يرفض دفع مستحقاتهم"، وواصل "إذا طالب ورثة أغوغو مستحقاته في أي وقت، فسيحصلون عليها طبعا، وهكذا دائما نادي الزمالك مع أولاده".

واختتم حديثه: "لم أقصد سوى محتوى اللائحة للمحكمة الرياضية، لأنها تختلف عن محاكم النقض والجنح، لكن الورثة سيحصلون على مستحقات اللاعب بكل تأكيد في حال طلبوها، وحقيقة الأمر أنني لا أعرف إن كان يتبقى لهم أموال من الأساس أو ما هو المبلغ المتبقي لهم".