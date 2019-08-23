الامارات | مدرب الأرسنال يطلب من محمد النني الرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرسنال يطلب من محمد النني الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، من لاعب الفريق المصري، محمد النني، والمدافع الألماني، شكوردان موستافي، بالرحيل عن الفريق، وقال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "في الموسم الماضي لم يكن النني سعيد بسبب عدم لعبه كثيرا، وقد تحدثت معه كثيرا على مدار الموسم وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف "أعتقد أن رحيله سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة له ولموستافي بأن ينضما لفريق جديد يستطيعان فيه أن يلعبا بشكل أكبر ويكملا مسيرتهما"، واستعاد "الغانرز" خدمات الثنائي مسعود أوزيل وغرانيت تشاكا، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية مرة أخرى، استعدادا لمواجهة ليفربول الإنجليزي.