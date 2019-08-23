دي سوزا يعتذر لجماهير الأهلي

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الجمعة 23 أغسطس 2019

قدم لاعب النادي الاهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب خط الوسط اعتذاره لجماهير ناديه عن تعليقه الذي ذكره بالأمس في حسابه عبر الانستقرام عقب تعادل فريقه مع العداله ايجابياً في الجولة الاولى من مسابقة دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقد نشر اللاعب اعتذاره عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً :(أعتذر لجماهير الأهلي، لكن عدم قبول الهزيمة في دمي، أعتذر لقولي كلام خاطئ برأس فائر، أنتمي لهذا النادي لكن نحتاج لتغيير عقليتنا، الأهلي فريق كبير ومعروف، ونحتاج للعب بمستوى عالي”، وأضاف:” مثل هذه الأيام تؤلمني، لا أنام أحياناً لذلك أرتكب أخطاء، لكن علينا المضي قدماً، لدي عقد هنا وسأقدم كل ما أملك حتى آخر يوم فيه لأجل النادي).

يذكر ان سوزا قام بالأمس بالرد على احد التعليقات على حسابه الرسمي في الانستقرام اذ ذكر : نعم، أفكر في الرحيل، أتيت هنا لكي نصبح أبطالاً لكن أرى ذلك غير ممكن، لا أريد البقاء هنا لأجل المال فقط.