شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي: جاهزون لموقعة الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري(الخبر)

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الوطني خالد العطوي جاهزية فريقه لخوض غمار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وقال العطوي: "وجدنا كل جد واجتهاد من اللاعبين طوال فترة الإعداد، ونحن ولله الحمد على أتم الاستعداد لخوض غمار دوري المحترفين ، وبإذن الله سنقدم مايرضي طموحنا وطموح كل عشاق ومحبي نادي الاتفاق".

وحول مباراة الوحدة ضمن الجولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قال العطوي : لاشك أنها مباراة قوية وحساسة خصوصاً وانها أول مباراة في الدوري ويجب أن نظهر بشكل مختلف ومميز يرضي طموحاتنا، والوحدة فريق منظم ويجب أن يحسب له ألف حساب.