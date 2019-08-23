شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي: جاهزون لموقعة الوحدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري(الخبر)أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الوطني خالد العطوي جاهزية فريقه لخوض غمار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وقال العطوي: "وجدنا كل جد واجتهاد من اللاعبين طوال فترة الإعداد، ونحن ولله الحمد على أتم الاستعداد لخوض غمار دوري المحترفين ، وبإذن الله سنقدم مايرضي طموحنا وطموح كل عشاق ومحبي نادي الاتفاق".
وحول مباراة الوحدة ضمن الجولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قال العطوي : لاشك أنها مباراة قوية وحساسة خصوصاً وانها أول مباراة في الدوري ويجب أن نظهر بشكل مختلف ومميز يرضي طموحاتنا، والوحدة فريق منظم ويجب أن يحسب له ألف حساب.
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