شكرا لقرائتكم الاتحاد يختتم استعداداته اليوم قبل المواجهة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر الحماس والجدية على تدريب زعيم الثغر تحت قيادة طلعت يوسف و الذى أقيم على ملعب حرس الحدود بالقاهرة حيث تسابق اللاعبين لنيل شرف دخول التشكيل الأساسي لزعيم الثغر فى لقاء العربى الكويتى فى البطولة العربية والمقرر له ٢٦ أغسطس الجارى واختتم الفريق تدريباته بالقاهرة صباح اليوم قبل السفر إلى الكويت لمواجهة العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ 32 بالبطولة العربية المقرر اقامته يوم الاثنين المقبل . وتغادر البعثه مطار القاهره فى الرابعة عصرا إلى الكويت يرافق البعثة مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وتضم يعثة الفريق 25 لاعبا و 15 جهاز و 5 مجلس إدارة

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