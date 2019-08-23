شكرا لقرائتكم أبوجبل يقترب من حراسة عرين الزمالك أمام ديكاداها غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي تفكير الجهاز الفني للزمالك في الدفع بمحمد أبوجبل في المباراة بعدما شارك عواد في لقاء الذهاب كي يتمكن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من الحكم على مستوى الحارسين.
كان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب بسباعية دون رد، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب.
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