شكرا لقرائتكم أبوجبل يقترب من حراسة عرين الزمالك أمام ديكاداها غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة ميتشو في الاستعانة بمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها غدا السبت على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

يأتي تفكير الجهاز الفني للزمالك في الدفع بمحمد أبوجبل في المباراة بعدما شارك عواد في لقاء الذهاب كي يتمكن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من الحكم على مستوى الحارسين.

كان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب بسباعية دون رد، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب.