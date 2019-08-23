شكرا لقرائتكم خزينة الأهلي تنتعش بـ350 ألف دولار .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الإتحاد الأفريقي لكرة القم "كاف" تأكيدات لمجلس إدارة النادي الأهلي أوضح خلالها الأخير أنه سيقوم بصرف مبلغ 350 ألف دولار للأول في غضون الأيام المقبلة.

ويأتي رد الكاف بعدما أرسل الاهلي خطاباً منذ أيام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأجل استعجال صرف مستحقات القلعة الحمراء لدى الاتحاد الأفريقي الخاصة بالتأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية والتى تبلغ 350 ألف دولار.

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كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أبلغ الأهلى بأن مستحقات الأخير لن يتم صرفها طوال الفترة الماضية بسبب قرار إعادة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي ، وأنتظر المارد الأحمر حتى تم إعلان تتويج الترجي بطلاً للنسخة الأخيرة من البطولة بقرار من لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دون أن تتم إعادة المباراة.

وأرسل مسئولو الاهلي خطابً رسمياً للكاف الأسبوع الماضي لصرف مستحقات النادي المتأخرة والتى تُقدر بـ350 ألف دولار وتعهّد الأتحاد الافريقي بصرفها في غضون الفترة القليلة المقبلة.