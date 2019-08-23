شكرا لقرائتكم ثروت سويلم: أمن خاص داخل الملاعب فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الإستعانة بشركات أمن خاصة فى الملاعب خلال مباريات الموسم الجديد للدورى وكأس مصر 2019 – 2020.

وقال سويلم لـ"الخليج 365" إن هناك اهتمام من الدولة بعودة الجماهير بصورتها الطبيعية للملاعب فى الموسم الجديد بعد النجاح الساحق لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين وتواجد الجماهير بأكثر من 70 ألف مشجع فى كل مباراة للمنتخب الوطني.

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة :"هناك إجتماعات للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ومسئولو شركة تذكرتي خلال الفترة المقبلة من أجل التنسيق لحضور الجماهير للمباريات بعد الاتفاق على استخراج FAN ID للمشجعين وعناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين للسماح لهم بالتواجد داخل الملعب".