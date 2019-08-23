غريب : رمضان صبحي "قائد" المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا بمصر...

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جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن رمضان صبحي لاعب الأهلي سيكون قائد للمنتخب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأوليمبياد خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات يتأهل الثلاثة الأوئل للأوليمبياد مباشرة. وأضاف غريب فى تصريحات لـ "الخليج 365" أن رمضان صبحي من العناصر الأساسية فى فريقه ويمتلك الرغبة و الحافزية لقيادة المنتخب الأوليمبي للتتويج باللقب و نفس الأمر لباقي زملائه فى المنتخب. Advertisements ويخوض المنتخب الأوليمبي وديتين فى شهر سبتمبر المقبل أمام السعودية يومي 7 و 10 ولم يتحدد مكان إقامتهما داخل مصر حتى الآن. كان غريب أكد فى وقت سابق أن هناك منافسة شرسة على مركز المهاجم الصريح بين أكثر من لاعب للدخول فى التشكيلة الأساسية للفريق ببطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، مضيفا أن تألق مصطفى محمد مع الزمالك فى الوقت الذى شارك فيه واستمراره بهذا الأداء يجعله فى مقدمة المهاجمين بالفريق مع أحمد ياسر ريان هو الآخر الذى يتألق وبشدة مع المنتخب ونادى الجونة وبالتالى سيكون المنافسة بينهما غاية فى السخونة.

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