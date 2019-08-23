شكرا لقرائتكم عضو مجلس إدارة المقاصة يتحدث عن أزمة مواجهات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مجد عضو مجلس إدارة نادى المقاصة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالة الجدل في مواجهات الفرق الكبرى مع المقاصة لا تظهر إلا مع خسارة القطبين وهذا هو حال الأندية الجماهيرية مع غيرها، وذلك قبل أيام من اللقاء المرتقب بين الفريقين والذي يقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس مصر في 28 أغسطس الجاري.

واختتم مجد بأن مواجهات الزمالك والمقاصة التي شهدت ازمات من قبل لم يكن للفريق الفيومي دخل فيها حيث نشبتهذه الازمات بين الزمالك والجبلاية دون وجود أي علاقة للمقاصة بها.