شكرا لقرائتكم العدالة يصعق أهلي جدة بهدف متأخر ويخطف نقطة ثمينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجّر العدالة الصاعد حديثاً مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اقتنص نقطةً ثمينة من أمام مضيفه أهلي جدة في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 45+5 حينما تمكن لاعبه الصربي دانييل ألكسيتش من افتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري وحول الكرة برأسه في شباك العدالة.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء العدالة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي آليو سيسي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس. وواصل العدالة هجومه وأهدر لاعبه كارلوس اندريا هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله أحمد الناظري إلا أنه حول الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 88 تمكن السنغالي اليو سيسي مهاجم العدالة من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة من زميله أحمد الناظري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة حقق كل فريق أول نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم ليبقيا في المركزين الثاني والثالث مؤقتاً.