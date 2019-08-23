شكرا لقرائتكم سوزا: أفكر بترك الأهلي.. ويعتذر عبر "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، محترف أهلي جدة، انزعاجه من وضع الفريق الحالي، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام العدالة.

وتعادل الأهلي على أرضه أمام العدالة، الوافد الجديد، بهدف لمثله كما ظهر بشكل باهت، لتنتهي المباراة بالتعادل، وأتت هذه النتيجة عقب مغادرة الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16 أمام مواطنه الهلال.

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ضوئية من حساب سوزا الرسمي

وردا على طلب أحد متابعيه على موقع "إنستغرام" والذي طالبه بمغادرة الدوري السعودي، كتب سوزا: نعم، أنا أفكر في مغادرة الدوري السعودي، أتيت هنا من أجل أن أصبح بطلا، ولكن أرى ذلك مستحيلا، ولا أود البقاء من أجل الرواتب فقط. ولكن سوزا عاد وغير صورة حسابه الرسمية على الموقع الشهير، لتكون متوشحة باللون الأسود فقط.

رد سوزا على أحد المتابعين

رد سوزا قبل تغييير الصورة الشخصية إلى اللون الاسود

وعاد اللاعب وقدم اعتذاره عبر حسابه في "تويتر" قائلا: أعتذر لجماهير الأهلي، ولكن الخسارة ليست في دمي، أعتذر لأني قلت بعض الأشياء دون التفكير كوني كنت غاضبا، نحتاج تغيير طريقة تفكيرنا في النادي، لأننا فريق كبير، أيام كهذه تؤلمني، حتى أنني لا أستطيع النوم أحيانا، لدي عقد هنا وسأبقى في النادي حتى اليوم الأخير.

ووقع الأهلي مع لاعب الوسط البرازيلي مطلع الموسم الماضي، قادما من صفوف فنربخشة التركي، ولكنه لم يلعب كثيرا بعد إصابته وغيابه لثلاثة أشهر.