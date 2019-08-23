الامارات | الذيد يخسر ودية المقاولون العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يخسر ودية المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق الذيد امام مضيفه فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي اقيمت امس ضمن المعسكر الخارجي الذي ينظمه الذيد في مصر استعدادا لمشاركته المقبلة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الاولى، وسجل هدف الذيد اللاعب البرازيلي دوناثان من ضربة جزاء، واوضح مدرب الفريق محمد العجماني للامارات اليوم، بان الفريق قدم مباراة مميزة فنيا وبدنيا وان فريق المقاولون العرب قدم أداءا قويا عزز من الفائدة المرجوة من المباراة.



يذكر ان الذيد انتظم بمعسكره الحالي والذي يشرف عليه الامين العام للنادي خليفة الجاري منذ 18 الشهر الجاري ويستمر لثلاثة أسابيع تقريبا ويخوض خلاله 4 مباريات ودية، وتمكن من الفوز على فريق البلاستك بهدف نظيف في المباراة الودية الاولى