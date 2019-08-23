شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة: منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب قوية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة رئيس بعثة المنتخب الوطني للكبار المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، صعوبة منافسات البطولة نظرا لمشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من أبطال القارة السمراء في كل وزن، مشيدا في الوقت ذاته بالإنجاز الكبير الذي حققه نجوم منتخب مصر خلال فعاليات اليوم الأول من المشاركة بعد تأهل محمد حمدي هيكل إلى دور ثمن النهائي، وصعود أحمد حسام إلى دور الثمانية.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن بطل مصر "هيكل" صعد لدور ال16 بعد تغلبه على بطل الصومال محمد سعيد بنتيجة 5-صفر ضمن منافسات دور ال32 ، ليلاقي محترف مالي، إبراهيما صومالي في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة في منافسات دور ثمن النهائي.

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وأضاف "أما بالنسبة للبطل أحمد حسام تأهل لربع نهائي البطولة بعد تغلبه على بطل النيجر، أبو بكر جادو 5-صفر ضمن منافسات دور ال16 ، ومن المنتظر أن يلتقي يوم الإثنين المقبل مع الفائز من مباراة الجزائر وغانا ضمن منافسات دور الثمانية.

وتمنى "غنيم " التوفيق للاعبة المنتخب الوطني إيمان فراج والتي تنافس في وزن 51 كجم عندما تلتقي بطلة الجزائر روميسا أبو علام في وقت لاحق من مساء اليوم بعد أن أوقعتها قرعة البطولة في منافسات دور ال16 مباشرة، مشيرا إلى أنه في حالة صعود البطلة المصرية ستلتقي لاعبة بوتسوانا، بوكا موسو ضمن منافسات دور الثمانية.

وأوضح "غنيم" أن المنتخب الوطني للملاكمة يشارك في دورة الألعاب الأفريقية بتسعة لاعبين من ضمنهم لاعبة واحدة، يتنافسون أمام 203 من اللاعبين بينهم 153 لاعبا، و50 لاعبة، مشيدا بحسن تنظيم البطولة وقوة التحكيم، لافتا إلى أنه تم تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة برئاسة المغربي محمد مستحسن لعدم اكتمال النصاب القانوني.