شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه «اطلع بره» في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة على ملعبه ووسط جماهيره بحثا عن تأكيد صعوده لدور الـ٣٢ من البطولة، بعدما أنهى مواجهة الذهاب بالفوز بأربعة أهداف دون رد.

فوز الأهلي برباعية نظيفة ذهابا دفع الأهلي ليخطو أولى خطواته في استعادة لقبه المفضل «دوري أبطال أفريقيا» بنجاح وبات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ٣٢ من البطولة وزاد من صعوبة مهمة بطل جنوب السودان في مباراة العودة مساء اليوم.

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ويسعى فريق الأهلي تحت قيادة جهاز فني مؤقت بقيادة محمد يوسف بعد توجيه الشكر للمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليستعيد الفريق الثقة ويكمل الخطوات نحو الفوز بالبطولة.

وكان محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق قد أعلن قائمة مواجهة «اطلع برّه»، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجايي.