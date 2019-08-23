- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
كشفت تقارير صحفية اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام لنادى ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن فريق العاصمة الباريسي بعد عامين قضاهما فى فرنسا.
وقال الصحفي الإسباني بيبي استرادا فى تصريحات لبرنامج "الشرينجويتو"، إن ريال مدريد قطع شوطا كبيرا فى التعاقد مع النجم البرازيلي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية فى 2 سبتمبر وأضاف أن الميرنجى سيغلق باب التعاقد مع نيمار الأربعاء أو الخميس المقبلين على أقٌصى تقدير، بعد تعثر مفاوضات برشلونة مع رئيس نادى باريس سان جيرمان لاستعادة اللاعب مرة أخرى.
وأوضح الصحفي الإسبانى أن ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، يشعر بخداع من جوسيب بارتوميو، رئيس النادى، حيث وعده بعودة نيمار إلى البارسا مرة أخرى لمساعدته على حصد البطولات.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد أقرب لنيمار من برشلونة.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.