ريال مدريد أقرب لنيمار من برشلونة.. تعرف على السبب

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الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب على احمد

كشفت تقارير صحفية اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام لنادى ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن فريق العاصمة الباريسي بعد عامين قضاهما فى فرنسا.

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وقال الصحفي الإسباني بيبي استرادا فى تصريحات لبرنامج "الشرينجويتو"، إن ريال مدريد قطع شوطا كبيرا فى التعاقد مع النجم البرازيلي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية فى 2 سبتمبر وأضاف أن الميرنجى سيغلق باب التعاقد مع نيمار الأربعاء أو الخميس المقبلين على أقٌصى تقدير، بعد تعثر مفاوضات برشلونة مع رئيس نادى باريس سان جيرمان لاستعادة اللاعب مرة أخرى.

وأوضح الصحفي الإسبانى أن ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، يشعر بخداع من جوسيب بارتوميو، رئيس النادى، حيث وعده بعودة نيمار إلى البارسا مرة أخرى لمساعدته على حصد البطولات.