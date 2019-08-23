- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أنهى ريال مدريد، تحضيراته صباح اليوم الجمعة، لمواجهة بلد الوليد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد شارك في المران 21 لاعبًا بينهم حارسين مرمى فقط، وتكمن المشكلة في خط الوسط بعد تعرض الكرواتي لوكا مودريتش للطرد في المباراة الماضية ضد سيلتا فيجو. وتدرب فيدي فالفيردي مع وجود ضمادة على الركبة اليمنى، حيث تعرض للإصابة خلال مران الأمس، لكن لا يوجد أي قلق حول مشاركته في مباراة الغد. وفي سياق منفصل، واصل ماركو أسينسيو وإبراهيم دياز وإيدين هازارد ورودريجو تدريباتهم المنفصلة داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالنادي، واستكمال رحلة التعافي من إصاباتهم. وكان ريال مدريد قد افتتح الموسم الحالي، بانتصار على سيلتا فيجو بنتيجة (3-1) في معقل الأخير "بالايدوس".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار سارة من داخل معسكر ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.