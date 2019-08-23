شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك السابق خارج حسابات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبحث الاهلي حالياً عن مدرب أجنبي لخلافة الأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 للبطولة السبت الماضي.
ورغم أن أحد وكلاء اللاعبين رشّح المدرب البرتغالي لمسئولي الاهلي لتدريب القلعة الحمراء إلا أن الإدارة الأهلاوية لم تهتم بهذا المدرب ورفضت فكرة التعاقد معه رغم قناعة الإدارة الحمراء بالمدرسة البرتغالية.
ومن المقرر أن تواصل إدارة الاهلي المفاضلة بين المدربين المُرشحين لتدريب الفريق من أجل اختيار أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة ليبدأ تجربته مع الأهلي.
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