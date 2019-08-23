شكرا لقرائتكم فراعنة الطائرة إلى دور الـ16 بمونديال تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة على نظيره اليابانى بنتبجة 3 /2 فى ثالث لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس ، ليضمن التأهل إلى دور ال 16 .

ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته اول أمس على نظيره الالمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين 3/1 أمس بنتيجة فى ثانى لقاءاته.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .