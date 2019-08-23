شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبي المقاصة قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وضع مكافأة لتحفيز لاعبي الفريق بالمكافآت المادية للفوز على الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، حيث يلتقي الفريق الفيومي مع نظيره الأبيض 28 أغسطس الجاري على استاد برج العرب بمحافظة الاسماعيلية.

وأكد محمد مجد عضو مجلس إدارة مصر المقاصة أن المجلس رصد مكافآت مادية للاعبي الفريق في حالة الفوز على الزمالك والتأهل إلى نصف النهائي.

أضاف مجد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن مباراة الزمالك هامة في طريق التتويج بالبطولة، مشيراً إلى أن الاعتبارات التاريخية وان كانت ترجح كفة الفريق الأبيض، فالمقاصة يمتلك الفرصة في الفوز بالمباراة كما استطاع أبناء الفيوم أن يفعلوا من قبل.