شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبي المقاصة قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد محمد مجد عضو مجلس إدارة مصر المقاصة أن المجلس رصد مكافآت مادية للاعبي الفريق في حالة الفوز على الزمالك والتأهل إلى نصف النهائي.
أضاف مجد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن مباراة الزمالك هامة في طريق التتويج بالبطولة، مشيراً إلى أن الاعتبارات التاريخية وان كانت ترجح كفة الفريق الأبيض، فالمقاصة يمتلك الفرصة في الفوز بالمباراة كما استطاع أبناء الفيوم أن يفعلوا من قبل.
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